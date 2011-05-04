به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر خلیل الله سائلی قبل از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات جمعیت هلال احمر قم برگزار شد، گفت: در حال حاضر قم دارای دو پایگاه جاده‌ای به نامهای معصومیه و سلفچگان است و با توجه به موقعیت جغرافیایی قم و عبور وسایل نقلیه بسیار از این شهر، به پنج پایگاه استاندارد جاده‌ای دیگر در محورهای گرمسار، کاشان، جعفریه و نیزار که بسیار حادثه خیز هستند نیاز است.



وی ادامه داد: باید زیرساخت‌ها و اعتبارات لازم برای انجام این کار تأمین شود تا بتوانیم این پایگاه‌ها را تجهیز و راه اندازی کنیم.

قم دارای بالگرد هوایی امداد و نجات خواهد شد



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به اینکه قم تا پایان سال جاری دارای یک بالگرد هوایی برای تسریع در امر امداد و نجات خواهد شد، اضافه کرد: مقرر شده اعتبارات لازم برای خرید و ساخت آشیانه بالگرد هوایی برای امداد و نجات از محل اعتبارات استانی تأمین شود.



سائلی افزود: یک میلیارد تومان جهت اعتبار اولیه ساخت آشیانه پیش بینی شده است که در سومین سفر هیئت دولت به قم نیز ارائه خواهد شد که انشاء الله تا پایان سال جاری تمام کارهای ساخت و تجهیز آن انجام خواهد شد.

