به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از سپاهیان لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب قم با تاکید بر اینکه ولایت فقیه در زمان غیبت ما را از بلا‌ها حفظ می‌کند اظهار داشت: تنها چیزی که نجات دهنده ما است تمسک به قرآن و عترت و در زمان دسترسی نداشتن به عترت ولایت فقیه است.

رئیس موسسه امام خمینی (ره) در ادامه با اشاره به حوادث صدر اسلام و آزار و اذیت پیامبر، با بیان اینکه بیشترین ظلم را قبیله پیامبر به وی روا داشتند گفت: جنایاتی که مسلمانان نمازخوان، روزه گیر و جهاد رفته بر پیامبر و فرزندان وی کردند در عالم نظیر ندارد.



وی با اشاره به ظلم‌ها و مشقت‌هایی که ائمه در طول زندگی خود با آن مواجهه شدند و همچنین حوادث عاشورا گفت: این سوال در ذهن برخی افراد پیش می‌آید که چرا خداوند کاری نکرد که ائمه راحت باشند و در سختی و مشقت به سر نبرند و ظلمی به آن‌ها نشود و یا اینکه حوادث عاشورا اینگونه رقم نخورد.



رئیس موسسه امام خمینی (ره) با بیان اینکه یک جواب اجمالی که می‌توان به این پرسش داد این است که این‌ها همه مصلحت خداوند است که ما آن را متوجه نمی‌شویم ادامه داد: اما اگر ما بخواهیم تفسیر بیشتری نسبت به این مصلحت داشته باشیم باید برخی از عوامل را مدنظر قرار دهیم.



عبرت آموزی از حوادث تاریخ



وی در ادامه اظهارداشت: برخی از حوادثی که طی ۱۴۰۰ ساله گذشته ظهور اسلام تاکنون رخ داده است باعث عبرت‌ها و عدم تکرار برخی اشتباهات از سوی برخی افراد شده است که ما نمونه آن را در نحوه برخورد و احترام و اطاعت مردم از امام خمینی (ره) دیدیم.



استاد حوزه افزود: با وجوداین کسانی نیز از فتنه‌ها درس نگرفتند و ما دیدیم که کسانی در نظام که به دست امام خمینی (ره) به پست و مقام رسیدند از پشت به ایشان خنجر زده و با دشمنان انقلاب برای از بین بردن نظام اسلامی همراه شدند.



شاید جامعه آبستن فتنه‌ای دیگر باشد



وی با اشاره به اینکه شاید جامعه امروز نیز آبستن فتنه‌ای دیگر باشد عنوان کرد: شاید در روز دیگر برخی از کسانیکه به برکت نظام، انقلاب و مردم به پست و مقام رسیدند در روزگاری دیگر جور دیگری باشند.



عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با طرح مجدد این سوال که چرا خداوند برای از بین بردن فتنه‌ها و نابودی ظلم کاری نمی‌کند گفت: هدف خداوند برای آفرینش انسان این بوده است که انسان‌ها خوب زندکی کرده و اعمال نیک انجام داده و به بهشت بروند اما برای خوب زندگی کردن و لایق بهشت شدن انسان باید از امتحانات و آزمایش‌هایی عبورکند که این فتنه‌ها و ظلم‌ها همگی امتحانات الهی است.



مقام معظم رهبری در بهشت



وی با بیان اینکه اگر ما به بهشت برویم خواهیم دید که خداوند چه مقامی به مقام معظم رهبر در بهشت می‌دهد بیان کرد: ایشان در طوی ۵۰ سال هر روز در معرض امتحانات طاقت فرسا بودند که از همه آن‌ها سرفراز بیرون آمده‌اند.



وی در ادامه بیان کرد: اگر حوادث و جریانات عاشورا نبود اصحاب سید الشهداء (ع) شناخته نمی‌شدند و در زمان ما نیز اگر جنگ تحملی رخ نمی‌داد نیز بسیاری از شهداء ما شناخته نمی‌شدند.



آیت الله مصباح یزدی با اشاره به فتنه سال ۱۳۸۸ عنوان کرد: حوادث آن سال یک امتحان بود که مشخص کند چه کسانی پیروز و چا کسانی مردود شده‌اند.



چه کسی چنین سرنوشتی رابرای سران فتنه تصور می‌کرد؟



وی تأکید کرد: اگر فتنه سال ۸۸ که یک امتحان الهی بود رخ نمی‌داد چه کسی در آن زمان که سران فتنه پست و مقامی داشتند احتمال می‌داد که آن‌ها روزی به این سرنوشت دچار شوند.



عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به شهادت استاد مطهری بیان کرد: قاتل وی نیز طلبه بود که ساله‌ها در قم و تهران در س خوانده بود و به بهانه حفظ اسلام و عدالت اسلامی تحت تاثیر افکار مارکسیستی و التقاطی قرار گرفته و به بهانه اینکه مطهری مانع تحقق عدالت اجتماعی است وی را به شهادت رساند و این تفکر را داشت که آخوند‌ها نباید در حکومت نقش داشته باشند.



وی در ادامه با اشاره به برخی از حوادث دوران مشروطیت بیان کرد: درمبارزات آن زمان برخی از افراد به شکل علنی با اسلام مخالف بودند و برخی نیز به شکل ظاهری دیندار اما در باطن با دین مخالفت می‌کردند و با دنبال این بودند که روحانیت را از صحنه مبارزات دور کنند.



تفکر عدم حضور روحانیت در نسل سومی ها



آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه تفکر عدم حضور رو حانیت در جامعه هنوز هم وجوددارد اظهار داشت: اگر چنین تفکری در در نسل سوم ما نیز وجود داشته باش بدانید که نطفه فتنه دیگری وجود دارد.

