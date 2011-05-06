به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مافی، نویسنده فیلمنامه این فیلم درباره آن گفت: مضمون کلی این داستان در مورد مبارزات مردم با رژیم شاه در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: فیلمنامه اولیه فقط به حوادث 17 شهریور سال 57 می‌پرداخت، اما با توجه به این که بازسازی لوکیشن‌ها و فضای آن دوران پس از گذشت بیش از 30 سال و تغییرات عمده در فضای شهری دشوار بود و گروه انقلاب و دفاع مقدس نیز بر واقعگرایانه بودن فضاها تاکیدی ویژه داشت، تصمیم بر آن شد تا قصه در یک سال قبل از این واقعه یعنی سال 56 تعریف شود.

این قصه داستان یک مامور سازمان امنیت در دوران پهلوی دوم را روایت می‌کند که به دنبال ماموریتی که از سوی این سازمان دارد در یک گروه انقلابی نفوذ می‌کند، اما به مرور تحت تاثیر مناسبات انسانی این گروه قرار گرفته و خود به جمع مبارزان می‌پیوند.

پیش تولید "آواز مردمان خوب" به تهیه‌کنندگی حسن عباسی به زودی در گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مرکز سیمافیلم آغاز می‌شود.



