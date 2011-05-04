به گزارش خبرگزاری مهر، انتصاب سرپرستان هیئتهای کاراته، بدنسازی و پرورش اندام، کبدی و اسکواش استان البرز انجام شده است.

بنا به پیشنهاد سرپرست تربیت بدنی استان البرز، محمد اکرمی به عنوان سرپرست هیئت کاراته استان البرز از سوی رئیس فدراسیون کاراته منصوب شد.

همچنین بنا به پیشنهاد این مسئول، حمید حیدرخانی به عنوان سرپرست بدنسازی و پرورش اندام استان البرز از سوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد.

در عین حال، بنا به پیشنهاد سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان البرز و طی حکمی از سوی محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی، مهران جوادی نیا به عنوان سرپرست هیئت کبدی منصوب شد.

همچنین بنا به پیشنهاد وی و طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون اسکواش، بهارک شینا به عنوان سرپرست هیئت اسکواش منصوب شد.