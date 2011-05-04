آموزش و پرورش شهری آباد در صحنه سیاست باشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از معلمان نمونه کشور که در محل تالار مشروطه برگزار شد، اظهار داشت: کار شما کاری عظیم اما بی سر و صدا و بنیادی است.

وی گفت: برخی مشاغل در کشور ما از جمله کار سیاستمداران سر و صدای زیادی دارد اما معلوم نیست قدر و منزلتش به اندازه کار معلمی باشد.

لاریجانی تاکید کرد: کار معلمی هویت ساز و شخصیت ساز و متفاوت از جنس کار روزمره سیاستمداران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات استاد شهید مطهری بر مسئله تعلیم و تربیت گفت: رویکردی که اسلام نسبت به جامعه دارد متفاوت از تفکر سرمایه داری یا لیبرالیستی است. تاکید تفکر اسلامی بر انسان سازی است حتی در مقابله با ظلم و تئوری عدالت نگاه اسلام متفاوت از مکاتب دیگر است.

وی با تاکید بر اینکه مبنای تفکر اسلامی سرمایه گذاری روی انسان است، گفت: چه قشری در جامعه می تواند این سهم را به نتیجه برساند البته هیچ صنفی پراثر تر از معلمی در تئوری سرمایه گذاری روی انسان نیست.

لاریجانی به مسئله تامین معاش معلمان اشاره کرد و گفت: اگر معلمی دغدغه معیشت داشته باشد نمی تواند روی حل مشکلات دانش آموزان و تربیت معنوی آنان متمرکز شود، لذا باید حتما مسئله معیشت معلمان در کنار دیگر امور مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی از نگاه بلند مدت به معلمان در آموزش و پرورش ابراز خرسندی کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تعلیم و تربیت را در حال تنظیم دارد و بعد از این باید آموزش و پرورش یک نقشه راه برای تحقق آن داشته باشد.

رئیس مجلس تاکید کرد: در برنامه پنجم توسعه گام هایی برای این امر برداشته شد و تاکید ما این است که وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک وزارت استراتژیک باید در نظر گرفته شود، شاید سر و صدای اجتماعی آن کم باشد اما بنیان های مهمی را در کشور پایه گذاری می کند.

وی گفت: تلاش ما و دولت بر همین طریق است، بنابراین قبول کنید نگاه مجلس این است که آموزش و پرورش یک دهکده دورافتاده نباشد بلکه شهر آبادی باشد در صحنه سیاست و بتواند جامعه را با خود همراه کند.

لاریجانی در پایان سخنان خود معلمان را قشر نخبه جامعه خواند و گفت: ما نیازمند استفاده از نظریات شما هستیم.