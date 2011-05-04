مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: همراهی مسئولان این شهرستان برای رشد و آبادانی و رفع مشکلات مردم از نکات قابل تاملی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تحقق استان البرز و ارتقاء ساختار اداری این شهرستان زمینه لازم برای ارائه خدمات مناسب به مردم را فراهم کرده است بنابراین اگر در این مسیر ناهمراهی و اهمالی از سوی مدیری دیده شود، کنار گذاشته خواهد شد.

دولتی که از جنس مردم است، خدمت می خواهد

معاون استاندار البرز در ادامه با اشاره به اینکه دولتی که از جنس مردم است، خدمت می خواهد، خاطر نشان کرد: با تلاش دولت نهم ودهم مردم به خود می بالند که از جنس خودشان مدیرانی در سطح استان دارند که آمده اند برای کاهش مسائلشان تلاش کنند.

وی افزود: دراین راستا باید مدیران تمامی تلاش خود را برای کاهش مشکلات مردم به کاربندند تا مردم نقاط مختلف شهرستان طعم شیرین خدمت رسانی را بچشند.

مدیران برای جذب اعتبارات دستگاهها تلاش کنند

ایران نژاد در ادامه سخنان خود بر تلاش مدیران برای جذب اعتبارات دستگاهی تاکید کرد و گفت: هم اکنون پتانسیل مهمی از نیروی انسانی در سطح این شهرستان وجود دارند که باید با همت و غیرت خود اقدامات شایسته و در خور شان مردم کرج ارائه دهند.

وی تصریح کرد: با تلاش مدیران شهرستان باید کارنامه در خور شانی در پایان سال 90 به مردم ارائه شود که خروجی آن رفاه و آسایش و فراهم کردن بسترهای لازم برای اندیشیدن مدیرانی است که باید برای رفاه بیشتر برنامه ریزی کنند.