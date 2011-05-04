به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص وقایع روز گذشته در ورزشگاه آزادی و ضرب و شتم دانشجویان نامه ای به سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نوشت .

در این نامه آمده است : همانطور که مستحضرید دیروز در بازی مسابقه پرسپولیس با الاتحاد عده‌ای از دانشجویان به همراه تماشاگران ورزشگاه قصد داشتند ضمن تشویق تیمشان، همدردی و حمایت خود را نیز با مردم منطقه اعلام داشته باشند. اما مسئولان امر، خلاف عرف، با این اقدام مردمی به صورت کاملاً امنیتی برخورد کردند و حتی از ورود یک پرچم کوچک هم ممانعت به عمل آوردند، حال آن که در تمام دنیا با این نوع اتفاقات با تسامح و تساهل رفتار می کنند و به گفته کارشناسان شدید ترین برخوردشان جریمه نقدی باشگاه بعد از بازی است.



در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از برخورد فیزیکی با دانشجویان و بازداشت تعدادی از آنان آمده است: اگر فرض را بر این بگذاریم که دانشجویان شعاری ناپسندِ شما و یا پرچمی بر خلاف پسند شما بلند کردند آیا نیروی انتظامی اجازه برخورد با تماشاگران را دارد؟ مگر یک شعار یا یک پرچم ایجاد اغتشاش می‌کند که نیروی انتظامی اینگونه برخورد کرد؟ در کجای دنیا و ایران اینگونه برخورد کرده‌اند؟

در ادامه نامه می خوانیم: در بازی‌هایی دیده می‌شود در مدت طولانی الفاظ بسیار رکیک همراه با توهین به بازیکنان و مربیان و داوران بازی گفته می شود، یا بازی‌هایی که تماشاچی‌نماها دست به تخریب اموال عمومی (صندلی، امکانات ورزشگاه، اتوبوس و…) می‌زنند، آیا جز این است که نیروی انتظامی تنها نظاره گر است و برخورد با آنان را وظیفه کمیته انظباطی می‌داند؟

جنبش عدالتخواه دانشجویی در بخش پایانی نامه خواستار برخورد جدی با مسببان این ماجرا شده و اعلام کرده است که وظیفه خود می داند تا رسیدن به نتیجه نهایی و مجازات مقصرین، این مسئله را پیگیری کند.

این تشکل همچنین از احمدی نقدم خواسته است که از جامعه دانشگاهی عذر خواهی کند و در جلسه ای به سئوالات دانشجویان پاسخ دهد.