عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر با اشاره به تشکیل حدود 35 هزار پرونده در حوزه قاچاق در گمرکات کشور طی سال گذشته گفت: ارزش این پرونده ها معادل 500 میلیارد تومان بوده است که از نظر تعدادی یک درصد و از لحاظ ارزشی حدود 90 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از برنامه های گمرک در سال جاری برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق را تجهیز گمرکات کشور به دستگاههای کنترلی از جمله دستگاههای ایکس ری عنوان کرد.

وی افزود: با نصب دستگاههای ایکس ری در گمرکات کشور، کالاهایی که از گمرکات مرزی برای ترانزیت وارد کشورمی شوند، اسکن شده و این تصاویر با تصاویر اسکن شده آنها در زمان خروج از کشور مطابقت داده می شود تا کالاها در مسیر ترانزیت تعویض نشوند.

معمارنژاد ادامه داد: در مورد ترانزیت، سازمان هایی مثل حمل و نقل جاده ای، راهداری، نیروی انتظامی و سایر ارگانها نیز درگیر هستند و باید فعالیتهایی را انجام دهند

رئیس کل گمرک ایران، گمرک را یکی از بازیگران در حوزه مبارزه با قاچاق ذکر و بیان کرد: در کشور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ثبت و ارزیابی کالاها را از وظایف گمرک برشمرد و اظهارداشت: پس از آن وظیفه پرداخت وجه حقوق ورودی است که برعهده صاحب کالا است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: انجام تشریفات گمرکی در مسیر سبز حدود 6 ساعت، در مسیر زرد حدود 12 ساعت و در مسیر قرمز حدود 20 ساعت زمان می برد، پس از آن در آخرین مرحله میزان حقوق ورودی که واردکنندگان باید به گمرک یا به بانک بپردازند، مشخص می شود.

معمارنژاد عنوان کرد: در کنار تمام گمرکات کشور بانکها حضور دارند وامکان پرداخت الکترونیک و استفاده از دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروش وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: گمرک در سال جهاد اقتصادی به دنبال کاهش زمان تشریفات است و به طور حتم سازمانهای همجوار مانند وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و سایر ارگانها همکاری لازم را خواهند داشت تا در نهایت بتوانیم زمان انجام تشریفات گمرکی را تا پایان سال به 25 درصد کاهش دهیم.