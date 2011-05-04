به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت سهام عدالت کارگری در بخش های ساختمانی و فصلی تا اول خرداد ماه سال جاری تمدید شده است.

تعیین مهلت جدید برای فراهم شدن امکان ثبت نام کارگران متقاضی سهام عدالت پس از آغاز رسمی آن در 16 اسفند ماه سال گذشته، پیش تر تا 16 اردیبهشت ماه اعلام شده بود.

با در نظر گرفتن فرصت دوباره برای مراجعه کارگران شاغل در بخش های ساختمانی و فصلی، متقاضیان این بخش 16 روز دیگر نیز فرصت دارند تا با مراجعه به پرتال وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تکمیل تقاضای خود اقدام کنند.

پس از اتمام ثبت نام از کارگران ساختمانی و فصلی بلافاصله ثبت نام از کارگران متقاضی دریافت سهام عدالت شاغل در بخشهای قراردادی و رسمی آغاز خواهد شد.