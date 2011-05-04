به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بانوان کشورمان که خود را برای مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن آماده می کند، در دو دیدار تدارکاتی طی روزهای 19 و 21 اردیبهشت ماه با تیم منتخب باشگاه های اوکراین دیدار خواهد کرد. این دو دیدار راس ساعت 15 در ورزشگاه آرارات تهران برگزار خواهد شد.

به همین منظور اردوی آماده سازی تیم فوتبال بانوان ایران برای دیدار با منتخب باشگاه های اوکراین از روز 18 اردیبهشت در محل کمپ تیم های ملی آغاز خواهد شد. قرار است تیم منتخب باشگاه های اوکراین روز جمعه 16 اردیبهشت وارد تهران شود.

تیم فوتبال بانوان کشورمان در مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن که اواسط خرداد ماه سالجاری به میزبانی اردن برگزار خواهد شد با تیم‌های تایلند، ویتنام، اردن و ازبکستان رقابت خواهد کرد. از این گروه یک تیم به مرحله نهایی این رقابت‌ها صعود خواهد کرد.