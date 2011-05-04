حجت الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح مباحث مطرح شده در جلسه روز گذشته تشکل متبوعش گفت: جلسه شورای مرکزی عصر روز گذشته با حضور دبیر کل و اکثر اعضا در دفتر مرکزی جامعه روحانیت مبارز برگزار شد و مسائل روز کشور در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اعضای جامعه روحانیت مبارز رمز موفقیت ملت ایران را تبعیت از ولایت فقیه می دانند، گفت: در جلسه شورای مرکزی، به جایگاه والای ولایت فقیه در نظام اسلامی اشاره شد، زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه در زمان امام خمینی(ره)و چه در زمان مقام معظم رهبری تبعیت واطاعت از ولایت فیه، ملت را بیدار کرده و این بیداری منجر به موفقیت های روز افزون ایران شده است.



به گفته سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اعضای این تشکل در جلسه خود با تاکید بر اینکه دشمنان انقلاب همواره به فکر انشعاب و اختلاف بین مردم و مسئولان هستند از مسئولان خواستند تا با اقدامات نامناسب برای دشمن سوژه سازی نکنند، زیرا آنها از کوچکترین اختلاف برزگترین فتنه ها را ایجاد می کنند و به همین دلیل در حال حاضر اتحاد و همدلی نیازی ضروری جامعه است.



سالک در ادامه این گفتگو به نقش و جایگاه جامعتین در اردوگاه اصولگرایان اشاره کرد و اظهار داشت: جامعه روحانیت مبارز در جلسه روز گذشته خود بار دیگر بر حفظ وحدت در جریان اصولگرا تاکید کرد.

وی تاکید کرد که به غیر از جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز وحدت و همدلی در جریان اصولگرا را رصد می کند، از این رو دیدار های جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسسین حوزه علمیه قم) در همین راستا ادامه خواهد یافت تا اصولگرایان با آهنگ وحدت حرکت کنند.