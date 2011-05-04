به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری سابق آمریکا از جامعه جهانی و ایالات متحده خواست تا از وحدت گروههای فلسطینی حمایت کنند.

این درخواست در حالی صورت می گیرد که جنبش حماس و گروه فتح توافقاتی را اخیراً در قاهره انجام داده اند.

کارتر در مقاله ای که از او در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده می نویسد: آمریکا و جامعه جهانی باید به جای نگاه کردن به تعهدات قبلی حماس مبنی بر نابودی اسرائیل به منافعی که یک فلسطین دموکرات و متحد می تواند برای آنها به ارمغان آورد نگاه کنند.

این مقام می نویسد: اگر آمریکا و جامعه جهانی به این اتحاد کمک کنند آنها می توانند به دموکراسی فلسطینی و تاسیس شالوده ای برای یک فلسطین متحد در کرانه باختری و نوارغزه کمک کنند که این می تواند تضمین کننده صلح با اسرائیل باشد.

کارتر همچنین هشدار می دهد که اگر آمریکا و جامعه جهانی خود را کنار بکشند یا بخواهند این توافق را تخریب کنند ممکن است با آغاز دور جدیدی از خشونت ها علیه رژیم اسرائیل وضعیت در اراضی فلسطینی رو به زوال برود.

رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در بخش دیگری از مقاله خود با اشاره به توافق دو گروه فلسطینی و 11 جناح دیگر به همراه شخصیت های مستقل سیاسی می نویسد: این توفق می تواند شناخت متقابلی را برای دو طرف به بار آورد.