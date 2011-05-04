به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشست فرمانداران شهرهای ساحلی مازندران در استانداری افزود: امسال طرحهای سالمسازی دریا در ویلاهای دولتی و نظامی نیز اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان ویلاهای دولتی نیز موظف به ارائه خدمات پشتیبانی به مسئولان طرحهای سالمسازی دریا در جوار مجتمعهای دولتی خود هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مازندران در حوزه گردشگری به مردم اقصی نقاط کشور خدمات می دهد، بیان کرد: زیرساختهای توسعه گردشگری در این استان هنوز فراهم نشده است.

ابراهیمی با بیان اینکه این استان سالانه میزبان 13 میلیون گردشگر از اقصی نقاط کشور است، یادآور شد: نگاه دولت به طرحهای سالمسازی دریای مازندران باید ملی باشد.

وی با اعلام اینکه ازدحام گردشگران در ایام نوروز و تابستان به خطه شمال بر همه مسئولان کشور مبرهن شده است، افزود: یکی از دغدغه های جدی این است که اعتبارات لازم در بخش ساحل و تامین زیرساختهای ساحلی در استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی سواحل از طریق ویلاهای خصوصی بوده است، افزود: فرمانداران به عنوان خط مقدم اجرای طرحهای سالمسازی دریا در سواحل بوده که باید با جدیت پیگیر شوند.

وی با بیان اینکه سال گذشته 22 نفر از هموطنان کشور قبل از آغاز اجرای طرحهای سالمسازی دریا غرق شدند، گفت: مازندران از اوایل خرداد ماه میزبان گردشگران است.

اسدالله محمدپور، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز با اشاره به اینکه نگاه به دریا باید به صورت ملی برای مدیران جامعه پیگیری شود، گفت: هم اکنون تنها از 15 درصد پتانسیل سواحل مازندران استفاده بهینه می شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه وزارت کشور متولی طرحهای سالمسازی دریاست بنابراین ضرورت تشکیل سریعتر سازمان عمران سواحل احساس می شود.