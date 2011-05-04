به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندی دیوید بکهام برای مربیگری تیم فوتبال المپیک بریتانیا در حالی مطرح می شود که او پیش از این گفته بود قصد دارد در این تیم بازی کند و این در حالی است که وی در آن زمان 37 ساله خواهد بود.

بر پایه گزارش ساکرنت، بکهام که در پایان این فصل از رقابت ها قراردادش با لس آنجلس گالکسی به پایان می رسد در نظر دارد سه سال دیگر به فوتبال ادامه دهد و پس از آن کفش های خود را بیاویزد.

بکهام در گفتگو با اسکای اسپورتس اظهار داشت: تا حالا آنچه شنیده ام این بوده که می خواهم در این تیم مدیریت کنم، به مربیگری بپردازم و یا بازی کنم. خب، ببینیم چه خواهد شد. اما من می خواهم بخشی از این گروه در مسیری که پیش رویمان قرار دارد باشم. دوست دارم بازی کنم البته بخشی از این تیم بودن هم فوق العاده است. شرکت در رقابت های فوتبال المپیک در انگلستان یک تجربه عالی است.

بکهام آخرین بار در اکتبر سال 2009 مقابل بلاروس با پیراهن تیم ملی انگلستان به میدان رفت. این بازیکن 115 بازی ملی در کارنامه دارد.