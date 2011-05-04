دانشجویان به ژرف نگری در مباحث دینی بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، این بانوی مجتهده ظهر روز چهارشنبه با تاکید بر این مهم در جمع بانوان شهر اراک گفت: ژرف نگری دانشجویان و حوزویان در مباحث دینی موجب شناخت موثر و تقویت مباحث اعتقادی و دینی در جامعه خواهد شد.

وی افزود: حوزه تفکر دینی کشور نیازمند نگرش اساسی در سایه همت و حرکت مخلصانه درسایه خداوند متعال است.

بانو مجتهده صفاتی در ادامه با اشاره به وضعیت حجاب بانوان در جامعه اظهارداشت: مسئله حجاب هنوز در جامعه اسلامی ما با نواقصی روبروست که توجه به آن در راستای برنامه ریزی دقیق مسئولین ذیربط جهت رفع این نواقص را ضروری می سازد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولین فرهنگی کشور باید با تبیین فرهنگ فاطمی و سیره عملی حضرت فاطمه زهرا (س) نواقص موجود در حوزه حجاب را مرتفع سازند.