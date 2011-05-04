  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

دانشجویان به ژرف نگری در مباحث دینی بپردازند

اراک – خبرگزاری مهر: بانو مجتهده صفاتی بر ضرورت ژرف نگری دانشجویان در مباحث دینی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، این بانوی مجتهده ظهر روز چهارشنبه با تاکید بر این مهم در جمع بانوان شهر اراک گفت: ژرف نگری دانشجویان و حوزویان در مباحث دینی موجب شناخت موثر و تقویت مباحث اعتقادی و دینی در جامعه خواهد شد. 

وی افزود: حوزه تفکر دینی کشور نیازمند نگرش اساسی در سایه همت و حرکت مخلصانه درسایه خداوند متعال است.

 بانو مجتهده صفاتی در ادامه با اشاره به وضعیت حجاب بانوان در جامعه اظهارداشت: مسئله حجاب هنوز در جامعه اسلامی ما با نواقصی روبروست که توجه به آن در راستای برنامه ریزی دقیق مسئولین ذیربط جهت رفع این نواقص را ضروری می سازد. 

وی خاطرنشان کرد: مسئولین فرهنگی کشور باید با تبیین فرهنگ فاطمی و سیره عملی حضرت فاطمه زهرا (س) نواقص موجود در حوزه حجاب را مرتفع سازند.

کد مطلب 1305025

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها