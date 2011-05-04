به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد بصیریان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان فرهنگی کرمان از برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های شهرستان کرمان خبر داد.

وی تصریح کرد: این جشنواره با هدف هدایت و حمایت و ایجاد رقابت سالم بین رسانه های مکتوب و دیجیتال شهرستان برگزار می شود.

بصیریان خاطرنشان کرد: این جشنواره در تاریخ 14 آبان ماه سال جاری برگزار می شود و شرکت کنندگان در دو گروه رسانه فعال و خبرنگار فعال رقابت می کنند.

وی افزود: رشته های خبر، گزارش و مصاحبه در این جشنواره ملاک قرار خواهد گرفت.