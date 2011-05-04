به گزارش خبرگزاری مهر، حجه الاسلام محسن الویری با اشاره به قرار گیری در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شخصیت سیاسی و اجتماعی این بانوی بزرگوار را مدنظر قرار دادو اظهارداشت: پیام حضرت فاطمه زهرا به مردان و زنان جامعه اسلامی این است در فعالیت‌های گسترده اجتماعی و سیاسی خود، مسائل اخلاقی و موازین اسلامی را رعایت کنند و نگذارند ارزش‌های اسلامی کم رنگ شود.

وی افزود: یکی از نکات غیرقابل انکار، شاخص و برجسته در زندگی حضرت زهرا حضور بسیار گسترده و موثر اجتماعی و سیاسی این بانوی بزرگوار است.



عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) خاطر نشان ساخت: این بانوی بزرگوار در چندین صحنه در دوران کوتاه بعد از رحلت پیامبر، از جمله ایراد خطبه معروف در مسجد مدینه در حضور همه مردان و زنان، مراجعات مکرری به منازل صحابه کبار برای اقرار گرفتن از آن‌ها تا گفت‌و‌گو‌ها و ملاقات‌ها با افرادی که بعد‌ها به خلافت رسیدند، حضور بسیار موثری داشتند.



وی گفت: نکته‌ای که در کنار همه این‌ها بسیار چشم‌گیر است این است که این حضور گسترده اجتماعی بی‌هیچ روی مانع از پایبندی به ارزش‌های دینی نبوده و جمع بین این دو که ضمن پاس داشت ارزش‌های دینی در صحنه جامعه حاضر باشند کاری بسیار دشواری است.



الویری، با اشاره به روایتی درباره سیره اخلاقی حضرت زهرا که در بیش از ۲۴ منبع تاریخی ذکر شده اظهارداشت: در کتاب «الاستیعاب فی معرفت الصحاب» که کتاب صحابی‌شناسی است و در قرن ۵ توسط ابن عبد البرّ نوشته شده گزارشی از یک رویداد تاریخی می‌دهد که بعد‌ها در سیره اجتماعی مسلمین بسیار تاثیرگذار است.



وی ادامه داد: در این گزارش امده است که حضرت زهرا در روزهای منتهی به شهادت خود به اسما گفتند که پس از مرگ کاری که نسبت به زنان انجام می‌شود را نمی‌پسندم یعنی اینکه جنازه زن را روی زمین می‌گذارند و پارچه‌ای روی بدن او می‌اندازند و بلندش می‌کنند، گرچه پارچه بر روی بدن او قرار دارد ولی مشخص می‌شود جنازه مربوط به یک زن است و اسما گفت به شما چیزی نشان می‌دهم که قبلا در حبشه دیده بودم، از چوب درخت خرما چیزی شبیه صندوق درست کرد و گفت در حبشه دیدم مردم مردگان خود را درون این صندوق‌ها حمل می‌کنند حضرت فرمودند چیز بسیار خوبی است، با این ترتیب دیگر نمی‌توان فهمید که جنازه زن است یا مرد.



الویری افزود: این مسئله پایبندی حضرت را به ارزش‌ها نشان می‌دهد که حتی بعد از مرگ نیز می‌خواهند ارزش‌ها باقی بماند.



حضرت زهرا (س) اولین زنی که در تابوت تشیع شد

وی در پایان خاطرنشان ساخت: وقتی حضرت از دنیا رفتند این کار انجام و در منابع تاریخی ذکر شده که نخستین کسی که در مدینه برای او تابوت ساخته شد و در تابوت تشییع شد حضرت زهرا بوده است و بعد از ایشان دیگران این کار را انجام داده و به مرور سنت جامعه اسلامی شده است.