سید عباس آقاکوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تأکید کرد: اگر تیم بسکتبال راه و ترابری قم خواهان حضور در جمع چهار تیم برتر مسابقات لیگ برتر کشور است باید دارای مدیریت منسجم تری باشد.



وی با انتقاد از ضعف مدیریت در تیم راه وترابری قم اظهار داشت: یک تیم برای دست‌یابی به موفقیت نیازمند یک مدیریت باشگاهی منسجم است.



سرمربی بسکتبال راه و ترابری قم گفت: با توجه به مشکلات مالی که تیم در مسابقات لیگ برتر داشت و این تیم را با فراز و نشیب های بسیاری همراه کرد، هم اکنون نیز تمام بازیکنان تنها 40 درصد مبلغ قرارداد خودشان را دریافت کرده اند.



تیم بسکتبال قم به 90 درصد از اهداف خود رسیده است



آقاکوچکی در ادامه گفت: تیم راه و ترابری قم در اولین سال حضور در مسابقات لیگ بر‌تر کشور به ۹۰ درصد به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته است.



وی تشکیل ساختار سوپر لیگی در تیم بسکتبال راه و ترابری قم را مهمترین هدف در نظر گرفته شده در ابتدای فصل عنوان کرد و گفت: تا کنون ۱۰۰ درصد به این هدف دست یافته‌ایم.



وی هدف دیگر تیم را حضور قدرتمندانه در مسابقات لیگ برتر بوپژه قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر مسابقات عنوان کرد و گفت: ما به این موفقیت نیز دست یافتیم.



آقاکوچکی ادامه داد: در حال حاضر هدف دیگر ما قرار گرفتن در جمع 6 تیم برتر مسابقات لیگ برتر کشور است که انشاالله این امر نیز محقق می‌شود.



تیم بسکتبال قم به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر راه پیدا خواهد کرد



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم افزود: تیم بسکتبال قم با ساماندهی مناسب و بهتر در سال آینده در مسابقات لیگ برتر کشور می‌تواند به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند.



شایان ذکر است احمد مارکوس بازیکن تیم راه و ترابری قم طی هفته گذشته برای دریافت حقوق خود به استانداری قم مراجعه کرده بود.



این بازیکن در بازی‌های قبلی تیم راه و ترابری قم نیز بجای اینکه در اختیار کامل تیم باشد در ادارات دولتی بدنبال پیگیری دریافت حقوق خود بوده است.

