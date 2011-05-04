به گزارش خبرنگارمهر، عباس رنجبردر نشست خبری با موضوع بررسی پدیده گردو غبار برزندگی با بیان این که مهمترین کانون های تولید گرد و غبار عراق و شرق سوریه است که وسعت این کانون‌ها به کرمانشاه، آذربایجان، ایلام و بخش هایی از کهگیلویه و بویراحمد نیز رسیده است.

رنجبر با اشاره به میزان خسارت گرد و غبار در کشور گفت: برآورد میزان خسارت به دلیل گستردگی نیازمند زمان است زیرا گرد و غبار به جز تاثیری که بر سلامتی افراد می‌گذارد برنامه‌های کلان کشاورزی، اقتصادی و حتی سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان این که کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است که حدود 91 درصد مساحت کشور را می‌پوشاند، تصریح کرد:خشکی جزو فطرت کشور است و پدیده‌های دمایی جزو این مناطق محسوب می‌شوند.

رنجبر با اشاره به این که ایجاد سدهای بزرگ و تغییر کاربری زمین و نیاز بیشتر انسان به آب از عوامل افزایش خشکسالی در منطقه است،گفت: با توجه به رشد جمعیت حتی در شرایط نرمال بارش نیاز به آب افزایش یافته و موجب برداشت بیشتر آب‌های زیرزمینی می‌شود که این امر خشکسالی را تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: سال گذشته میزان بارش در کشور90 درصد نرمال بارش بوده و 10 درصد کمبود بارش داشتیم و با مقایسه سال گذشته و سال جاری متوجه می‌شویم که در سال جدید خشکسالی بدتر است.

وی افزود: منطقه ما پوشیده از مناطق مستعد تولید گرد و غبار از جمله سوریه، اردن، عراق، عربستان و آفریقا است که با توجه به شرایط موجود احتمال وقوع گرد و غبار در این مناطق صددرصد است اما این احتمال در سایر نقاط 70 درصد است.

