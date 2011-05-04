به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه که به امضای دکتردهشیری معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی و ووشو لین، معاون وزیر مطبوعات و انتشارات چین رسیده، دارای 9 ماده است و با هدف تعمیق مناسبات و روابط فرهنگی دو کشور ایران و چین در زمینه ترجمه و نشر آثار ادبیات کلسیک و معاصر و با هدف ارتقای تبادلات و ارتباطات دو حوزه تمدنی بزرگ شرقی در بازدید یک هیئت بلند پایه فرهنگی چین از ایران و با حضور سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری خلق چین منعقد شده است.

دهشیری، امضای این تفاهم‌نامه را نقطه عطفی در روابط فرهنگی دو ملت بزرگ و تمدن ساز ایران و چین دانست و آن را ابتکاری نوین در احیای جایگاه فرهنگی جاده ابریشم خواند.

وی گفت: ترجمه و نشر آثار کلاسیک و معاصر دو کشور در حوزه‌های ادبیات نوین، کلاسیک، کتب دانشگاهی و تحصیلی پل دوستی فرهنگی دوکشور است.

دهشیری ادامه داد: حوزه ترجمه و نشر، حوزه‌ای وسیع شامل ترجمه، ویراستاری و چاپ است و نقش بارزی در معرفی فرهنگ و تمدن دو ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران و چین ایفا می‌کند.

ووشو لین نیز در این مراسم با تشکر از همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران در تهیه و تدارک این تفاهم‌نامه از آمادگی گسترده نهادهای مرتبط کشورش در برگزاری پرشکوه چهلمین سالگرد برقرای روابط دوکشور خبر داد.

وی نقش ترجمه و امور مربوط به این حوزه را نقشی اثرگذار در تقویت روابط فرهنگی دو ملت خواند و امضای این تفاهم‌نامه فرهنگی را عاملی موثر در تقویت و تداوم روابط فرهنگی دو کشور عنوان کرد.