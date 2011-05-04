به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود علیزاده از وقوع تصادف دلخراش کشنده هوو و پراید در جاده سرچشمه - رفسنجان خبرداد.

وی با اشاره به وقوع تصادف بین کشنده هوو و خودروی پراید، گفت: این کشنده در مسیر سرچشمه به رفسنجان به علت نقص فنی در سیستم ترمز با یک دستگاه پراید، تصادف و پراید پس از پرت شدن با دو کارگر جاده سازی که در حال علامت دادن با پرچم قرمز بودند، برخورد می کند.

این مسئول قضایی افزود: از دو مصدوم این حادثه یک نفر در دم جان سپرده و وضعیت نفر دوم نیز وخیم اعلام شده است.

وی یادآور شد: تحقیقات بیشتر کارشناسی در این رابطه با دستور قضایی در حال انجام است.