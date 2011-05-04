به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، علی اکبر اولیا در دیدار با سفیر ترکیه در ایران اظهار داشت: یزد و ترکیه همکاری هایی با یکدیگر دارند که لازم است این همکاری ها توسعه یابد.

وی ضمن ابراز خوشحالی از موقعیت های سیاسی و اقتصادی کشور دوست ترکیه، همکاری های دو کشور را در جهت توسعه همکاری های منطقه ای و منافع دو کشور قلمداد کرد.

نماینده مردم یزد همچنین با اشاره به بخشی از همکاری های بین استان یزد و طرف های ترک در زمینه توسعه صنعت نساجی و نیز فعالیت های آموزشی و تجاری، خواستار گسترش این همکاری ها شد.

اومید یاردیم، سفیر ترکیه در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن استقبال از توسعه همکاری ها، دستور اعزام یکی از مسئولان سفارت برای بررسی دقیق تر زمینه های همکاری و تعیین استان متناظر با استان یزد برای توسعه همکاری ها را صادر کرد.

وی نیز خواستار تداوم دیدارها و گفتگوها و توسعه روابط تجاری با استان یزد شد.