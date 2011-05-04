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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

حجازی خبر داد:

راه اندازی مرکز پژوهش و تحقیق در شهرداری ساری

راه اندازی مرکز پژوهش و تحقیق در شهرداری ساری

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار ساری گفت: مرکز پژوهش و تحقیق در شهرداری ساری راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید علی حجازی ظهر چهارشنبه در جلسه شورا افزود: بزودی مرکز پژوهش و تحقیق در شهرداری ساری راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی مرکز پژوهش و تحقیق در شهرداری، کلیه پروژه ها از نظر کمی و کیفی بررسی و نیازسنجی و از نظر اجتماعی و فرهنگی ابعاد آن مورد توجه قرار می گیرد و ارزش پروژه ها را نیز در سطح بالاتر قرار می دهد.

شهردار ساری اظهار داشت: در صورت اخذ مصوبه از شورای شهر بلافاصله اقدام به راه اندازی این واحد می شود.

حجازی در ارتباط با ترمیم کنده و کاریهای سطح شهر که از طریق ادارات حفار صورت گرفت، گفت: ماهانه 400 میلیون تومان به سازمان عمران شهرداری ساری پرداخت می کنیم تا نسبت به روکش آسفالت و تهیه قیر اقدام کند.

وی افزود: کنده کاری های سطح شهر به حدی زیاد شده است که با لکه گیری رفع نخواهد شد و باید روکش آسفالت در ان صورت گیرد.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1305051

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