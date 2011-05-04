به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، طی هفته گذشته و پس از آنکه مسئولان باشگاه مس کرمان نسبت به مذاکره باشگاه استقلال با بازیکن این تیم اعتراض کردند باشگاه استقلال در مقابل اعتراض باشگاه مس به مذاکره این تیم با مهاجم برزیلی مس کرمان و غیر حرفه ای خواندن این مذاکره، اقدام به شکایت از تیم کرمانی کرد.

فتح الله نژاد زمانی در واکنش به این شکایت گفت: شکایت باشگاه استقلال از مس کرمان نشانه بیکاری من و فتح الله زاده است.

وی ادامه داد: استقلال نباید با بازیکنی که با باشگاه مس قرارداد دارد و در حال مذاکره برای تمدید قرارداد فصل آینده است بدون در جریان گذاشتن باشگاه مستقیما مذاکره می کرد.

نژاد زمانی این حرکت را غیر حرفه ای خواند و گفت: باشگاه استقلال باید اصول نقل و انتقال بازیکنان را رعایت کند.

وی ادامه داد: باشگاه مس هم برای رفع مشکلات و نقاط ضعف خود به فکر جذب بازیکن است اما تاکنون با بازیکن تیم دیگر به صورت مستقیم مذاکره نکرده است.

وی با اشاره به در جریان بودن لیگ برتر گفت: هرگونه مذاکره مستقیم با بازیکنان سایر تیمها نشانه غیر حرفه ای بودن تیم طرف مقابل است.