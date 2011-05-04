حال حجازی رضایتبخش است/ از اخبار منفی دوری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت سلامتی و شرایط جسمانی ناصر حجازی که از یکشنبه در بیمارستان کسری بستری است، در شرایط فعلی رضایتبخش و در قیاس با روزهای قبل بهتر است.

سایت شخصی ناصر حجازی با اعلام این خبر افزود: دروازه بان پیشین فوتبال ایران بزودی از بیمارستان مرخص خواهد شد. دوستداران و علاقه مندانی که پیگیر روند بهبودی حال ناصر حجازی هستند، ضمن آرزومندی و درخواست از پروردگار جهت کسب سلامتی وی، از افکار و اخبار منفی دوری کرده و با مثبت اندیشی چشم انتظار شنیدن اخباری شاد در جهت کسب سلامتی دوباره حجازی باشند.

درادامه این خبر به نقل از مدیر سایت آمده است: حجازی چند روز قبل به من گفت فراموش نکن که امید تنها راه نجات آدمی است و مبارزه، امید را در دل ها زنده نگاه می دارد.

"وقتی خدا هست ، امید هم هست ...پس ناصر حجازی در کنار ما خواهد بود."