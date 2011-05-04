به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه به منظور اجرایی کردن سیاستهای کنترلی و نظارتی از ابتدای آغاز طرح ویژه هدفمند سازی یارانه ها تا دهه ابتدایی اردیبهشت ماه سال جاری بیان کرد:11 هزار و 284 پرونده با 12 هزار و 443 عنوان تخلف کشف و به ارزش 226 میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه از گروه مواد لبنی 17 هزار و 974 مورد بازرسی انجام شده است، اظهار داشت: این بازرسی ها منجر به تشکیل 264 پرونده به ارزش ریالی دو میلیارد و 796 میلیون ریال شده که همچنین در گروه های کالایی مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ 13 هزار و 103 مورد بازرسی انجام و 373 فقره پرونده تخلف به ارزش دو میلیارد و 673 میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی همچنین از انجام 18 هزار و 30 مورد بازرسی از واحدهای ارائه خدمات عمومی از ابتدای آبان 89 تا کنون خبر داد و افزود: این تعداد بازرسی منجر به تشکیل یک هزار و 85 پرونده تخلف به ارزش بیش از 69 میلیارد ریالی برای سردخانه ها، نمایندگی های خودرو، دفاتر خدمات پستی، بیمه، تالارهای پذیرایی و غذا خوریها، قالی شویی ها، بخشی از واحدهای صنفی مشمول خدمات عمومی شد.