بازدید بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا از امکانات باشگاه صبای قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در سومین سفر متوالی خود در سه سال اخیر به کشورمان با بازدید از امکانات باشگاه صبای قم آیتم‌های مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا که قبلا سازمان لیگ به صبا و سایر لیگ برتری‌ها اعلام کرده بود را بررسی می‌کنند.



بازرسان AFC که از فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ برتر و باشگاه های مختلف فوتبال کشورمان بازدید می کنند، در قم نیز حضور خواهند یافت و مهمان باشگاه صبای قم هستند تا امکانات باشگاه صبای قم را مطابق استانداردهای کنفدراسیون قاره کهن ارزیابی کنند.



بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از بازدید از امکانات باشگاه صبای قم، به سایر شهرهای کشورمان نیز می‌روند تا به تماشای مسابقات حساس در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمان بنشینند و نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر مطابق با آیتم های مورد نظر کنفدراسیون آسیا را بررسی کنند.



سرکشی به باشگاه‌های لیگ برتری از 26 اردیبهشت



از بیست‌وششم اردیبهشت ماه بازرسان AFC برنامه‌هایی نظیر سفر به همدان و بازدید از باشگاه پاس همدان، بازدید از باشگاه استقلال تهران، بازدید از باشگاه راه‌آهن تهران، سفر به رشت و بازدید از باشگاه ملوان، سفر به تبریز و بازدید از باشگاه تراکتورسازی تبریز و شهرداری تبریز، سفر به اصفهان و بازدید از باشگاه‌های سپاهان و ذوب‌آهن، سفر به آبادان و بازدید از باشگاه صنعت نفت آبادان، سفر به کرمان و بازدید از باشگاه مس کرمان، سفر به اهواز و بازدید از باشگاه‌ فولاد خوزستان، سفر به قزوین و بازدید از باشگاه پیکان قزوین، بازدید از باشگاه سایپا کرج، سفر به بوشهر و بازدید از باشگاه شاهین بوشهر و بازدید از باشگاه استیل آذین خواهند داشت و در پایان سفر نیز ملاقات با مسئولان فدراسیون و رئیس سازمان لیگ برتر را در برنامه‌های حضور خود در کشورمان دارند.



اهمیت نتیجه بازرسی در تعیین سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا



بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی از امکانات تیم‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در مدت حضور خود در کشورمان بازدید می‌کنند که بعد از سه سال فرصت، نتیجه این بازرسی در تعیین سهمیه کشورمان در فصل آینده مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا تأثیر‌گذار است.



بازدید از امکانات باشگاه صبای قم و ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم در حالی از سوی بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام می‌شود که تیم فوتبال صبای قم در سال 1387 نماینده کشورمان در رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بود و در همان زمان بهترین امکانات برای تجهیز مجموعه ورزشی یادگار امام قم از سوی تربیت بدنی در نظر گرفته شد.

