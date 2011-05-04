150 هزار دستگاه تراکتور و کمباین موجود در کشور فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، صادق خلیلیان ظهر چهارشنبه، در بازدید از چند طرح و پروژه گناباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 5 سال اخیر بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به سیستم آبیاری نوین شده و این در حالی است که 3.5 میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت اجرایی این گونه طرح ها را دارد و امسال نیز بیش از یک میلون هکتار زیر پوشش این طرح قرار می گیرد.

وی افزود: میزان تولیدات بخش کشاورزی در سال گذشته 107 میلیون تن بوده است که این مقدار با یک جهش در سال جاری به 118 میلیون تن افزایش می یابد.

وی از کاهش 30 درصدی واردات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: در سال گذشته 3.8 میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر شده و برنامه ریزی گردیده تا ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی به 95 درصد برسد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون 30 درصد راندمان آبیاری افزایش یافته، گفت: تلاش می شود این رقم تا پایان برنامه پنجم به 60 درصد افزایش یابد و امسال نیز با همکاری وزارت نیرو 2.5 میلیون هکتار از اراضی پایین دست سدها از شبکه آبیاری نوین برخوردار خواهند شد.

خلیلیان با اشاره به فرسوده بودن 150 هزار دستگاه تراکتور و کمباین موجود در کشور گفت: در جهت توسعه و بهسازی مکانیزاسیون، 20 درصد هزینه ها به صورت بلاعوض و مابقی از محل تسهیلات کم بهره در اختیار کشاورزان قرار می گیرد که این امر باعث کاهش 50 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی خواهد شد.