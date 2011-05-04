به گزارش خبرنگار مهر در آمل، همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی با بررسی محور اصلی بودجه، قانون، حسابداری و پاسخگویی روز چهارشنبه در دانشگاه شمال آمل آغاز شد.

دبیر برگزاری این همایش گفت: 40 مقاله از ذیحسابان و مدیران مالی سراسر کشور به دبیرخانه این همایش در دانشگاه شمال آمل ارسال و حدود 10 مقاله برتر با نظر هیئت داوران در این همایش قرائت می شود.

وی با بیان اینکه تعدادی ازمقالات برگزیده به این همایش در قالب کارگاه تخصصی بحث و بررسی خواهد شد، افزود: برپایی نمایشگاه کتاب و غرفه نرم افزارهای آموزشی در حاشیه این همایش دو روزه برنامه ریزی شده است.

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شمال آمل افزود: نخستین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی در چهار محور اصلی بودجه، قانون، حسابداری و پاسخگویی در 16 بند موانع، مشکلات و راهکارهای برون رفت از مشکلات این بخش در سیستم بودجه ای و مالی کشور را بررسی خواهد کرد.

غلامی اضافه کرد: بررسی موانع و مشکلات اجرای دستورالعمل اعتبارات هزینه، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی، مشکلات اجرای دستورالعمل عاملان ذیحسابی، بررسی مشکلات سیستم حسابداری دولتی و بررسی دلایل جابجایی اعتبارات عمرانی و هزینه ای توسط دستگاه های اجرایی از مهم ترین بندهای پیشنهادی طرح و بررسی دراین همایش است.

وی ابرازامیدواری کرد که دستاوردهای بررسی مشکلات و موانع موجود در حسابداری دولتی و تطبیق آن با رویکردهای نوین توسط کارشناسان و محققان کشوری در قالب سی دی به تمامی دستگاه های اجرایی ارسال شود.