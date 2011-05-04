5 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در لرستان وصول شد

روح الله مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در سال جاری نرخ مالیات بر ارزش افزوه در لرستان به چهار درصد رسیده و این در حالیست که این میزان در گذشته سه درصد بوده است.

وی با بیان اینکه نرخ مالیات تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به هشت درصد برسد خاطر نشان کرد: از این میزان سه درصد مربوط به عوارض شهرداری ها است و پنج درصد نیز مالیات است.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از یک هزار و 37 میلیارد ریال مالیات در این استان وصول شد عنوان کرد: سال گذشته اولین سالی بود که وصول مالیات در لرستان از یک هزار میلیارد ریال بیشتر شده است.

مهربان عنوان کرد: بیشترین مالیاتی که در سال گذشته وصول شد مربوط به شرکتها و اشخاص حقوقی با 513 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به وصول 339 میلیارد ریال مالیات از حقوق کارکنان دولت در استان لرستان طی سال گذشته بیان داشت: همچنین در سال گذشته حدود 116 میلیارد ریال مالیات نیز از صاحبان مشاغل در لرستان وصول شده است.

