به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی روز چهارشنبه در آیین گشایش نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان ایران و قزاقستان افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت ریشه دینی به گذشته فرهنگی و دستاوردهای مردمان این مرز بوم با دید احترام نگاه می‌کند.

وی اظهار داشت: گذشته فرهنگی چراغ راه آینده است و آینده فرهنگی کشورهای منطقه باید با توجه به اصالتهای بومی و نیازهای جدید، طراحی شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در این آیین که با حضور سفیر قزاقستان در ایران و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، تصریح کرد: فرهنگ مهمترین عامل پیوند دهنده مردم منطقه است.

وی با بیان اینکه مهمترین عامل پیوند دهنده ملتهای این منطقه، خارج از تعاملات سیاسی و اقتصادی، میراث فرهنگی مشترک است، اضافه کرد: ما با کشورهای منطقه نظیر افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان یک میراث فرهنگی مشترک با مولف‌های واحد داریم.

اسماعیلی بیان داشت: گذشته فرهنگی چراغ راه آینده است و آینده فرهنگی کشورهای منطقه باید با توجه به اصالتهای بومی و نیازهای جدید، طراحی شود.

وی برگزاری نمایشگاه را کاری ارزشمند و آموزنده دانست و تاکید کرد: خوشحالیم که در نخستین روز آغاز ماموریت سفیر قزاقستان در ایران، شاهد حضور او در اصفهان بوده‌ایم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه این کار ارزشمند با همکاری بخشهای مختلف صورت گرفته است، افزود: مدیریت استان اصفهان آمادگی خود را برای همکاری بیشتر با این ایده‌های مبتکرانه اعلام می‌کند.

وی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک کودکان ایرانی با استفاده دقیق از ظرفیتها عامل پیوند دهنده در گسترش تعاملات و مناسبات فرهنگی در منطقه باشند.

به گزارش مهر، نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان ایران و قزاقستان از چهارشنبه، 14 اردیبهشت ماه به مدت 15 روز در مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان دایر خواهد بود.