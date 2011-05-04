به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دیگر اقدامات زیست محیطی شهرداری گفت: استفاده از انرژی خورشیدی در پارک ها، انعقاد قرارداد احداث کارخانه تولید برق از زباله، ساماندهی سیستم حمل و نقل درون شهری، گازسوز کردن اتوبوس های شرکت واحد، نوسازی حمل و نقل درون شهری و تأکید بر استانداردسازی تولید خودروهای سبک وسنگین از دیگر اقدامات شهرداری است.

نوین با اشاره به موفقیت های حاصله از سوی شهرداری طی سال‌های اخیر این موفقیت ها را نتیجه احساس مسئولیت و درک صحیح مدیریت شورا و شهرداری تبریز از وضعیت موجود در حوزه منابع طبیعی و انسانی و مهم تر از آن محیط زیست دانست.

وی افزود: نگاه شورا و شهرداری به مقوله محیط زیست طبیعی و انسانی، نگاهی راهبردی است و در گام اول با اجرای طرح های زیربنایی در حوزه مدیریت پسماند شامل اجرای طرح مکانیزاسیون جمع آوری و دفع زباله، احداث مرکز دفن بهداشتی زباله، تصفیه خانه شیرابه زباله، راه اندازی کارخانه بازیافت، تشدید قانون منع تخریب محیط زیست و فضای سبز و ده ها طرح و برنامه دیگر زمینه را برای تحقق این اهداف طی سالهای فراهم کرد.

وی در ادامه از تلاش شهرداری تبریز برای جلوگیری از تداوم تغییر کاربری های بی رویه فضای سبز شهری به مسکونی و تجاری طی پنج سال گذشته نسبت به دهه های ماقبل آن و در کنار آن توسعه و افزایش 30 درصدی سرانه فضای سبز به عنوان گام دیگر این مجموعه در راستای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست یاد کرد و افزود: در کنار این کار، شهرداری تبریز با اجرای طرح های زیربنایی چون جنگل کاری ارتفاعات عون بن علی، پارک کوهستان، پارک بزرگ، توسعه پارک ها و بوستان های محلی و دیگر طرح های فضای سبز موفق به افزایش سرانه فضای سبز شهر تبریز از هشت متر مربع در سال 84 به 12 متر مربع در پایان سال 89 شده است.

نوین اجرای طرح بزرگ ساماندهی مهرانه رود، انتقال کشتارگاه صنعتی تبریز به خارج از شهر، احداث جایگاه های سوخت سی.ان.جی، توسعه مراکز معاینه فنی خودرو، برنامه ریزی برای انتقال شغل های مزاحم به خارج از شهر و انجام بالغ بر صدها ساعت کار فرهنگی و پیام های آموزشی از طریق استودیو شهر را از جمله دیگر اقدامات شهرداری تبریز در بحث حفاظت و صیانت از محیط زیست اعلام کرد.

نوین که اخیرا از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه شمالغرب به عنوان مدیر نمونه استانی در رعایت و تکریم حقوق انسانی برگزیده و معرفی شده با اعلام این مطلب از محیط زیست به عنوان امانت نسل های گذشته برای انتقال به آیندگان یاد و بر ضرورت همکاری تمامی نهادهای متولی در حفاظت و صیانت از این امانت تأکید کرد.