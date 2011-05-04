محمد اللهیاری فومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد ناشران حاضر در بخش بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را 2400 ناشر برآورد کرد و گفت: با توجه به اینکه غرفه‌ها چند روز قبل از آغاز نمایشگاه تحویل ناشران شده بود، قریب به اتفاق ناشران غرفه‌هایشان را تحویل گرفته‌اند و در حال فعالیت نمایشگاهی خود هستند.

وی همچنین افزود: امیدوارم آن دسته از ناشرانی را که بیرون گود مانده‌اند، در غرفه‌های خالی جای دهیم و به همین خاطر ممکن است تغییر اندکی در تعداد کلی ناشران بخش داخلی صورت گیرد.

مدیر کمیته ناشران داخلی درباره تعداد ناشران غایب هم گفت: همیشه تعدادی از ناشران هستند که به حد نصاب لازم برای حضور در نمایشگاه دست پیدا نمی‌کنند و تعداد آنها هم زیاد نیست.

اللهیاری تاکید کرد: ما سعی داریم به این تعداد کم یا متوسط هم غرفه‌های تجمیعی بدهیم که بتوانند در نمایشگاه حضور یابند.

مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب تهران همچنین درباره ناشرانی که ثبت نام کرده‌اند اما هنوز در غرفه‌های خود مستقر نشده‌اند، گفت: بیش از 90 درصد ناشران در غرفه‌های خود حضور دارند و فقط تعداد کمی هستند که هنوز در نمایشگاه حضور نیافته‌اند.