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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

طی سال گذشته/

31 هزار طرح اشتغالزایی در کرمان اجرا شد

31 هزار طرح اشتغالزایی در کرمان اجرا شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان از اجرای 31 هزار طرح اشتغالزایی در کرمان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در جیرفت، غلامرضا حسن خانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش یک روزه اشتغال و خود کفایی کمیته امداد استان کرمان گفت: امسال نگاه ها باید به سمت اشتغال باشد تا فرصتهای جدید شغلی در استان فراهم شود.

وی مسکن و اشتغال را از برنامه های سال 90 استان اعلام کرد و گفت: تسهیلات اشتغالزایی از بانک کشاورزی برای جنوب استان کرمان در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به بازدید از مزارع و مجتمع اقتصادی رودبار و عنبرآباد خواستار انجام طرح نیاز سنجی خانوارها برای تامین اعتبار جهت تامین لوازم منزل مدد جویان کمیته امداد امام خمینی استان شد.

حسن خانی با بیان این مطلب که 11 درصد جمعیت استان تحت حمایت کمیته امداد هستند گفت: 31 هزار 637 طرح اشتغالزایی در بخشهای دامپروری، خدماتی و کشاورزی در استان اجرا شده است.

این همایش با حضور معاونین، روسای ستادی و روسای شاخه ها و مسئولین خودکفایی کمیته امداد امام خمینی استان در جیرفت برگزار شد.

کد مطلب 1305073

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