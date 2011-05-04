عباس جهان‌بینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به برگزاری مجمع انتخابات هیئت والیبال قم و مشخص شدن رئیس جدید این هیئت، بر لزوم پیگیری جدی هیئت جدید نسبت به تحول در والیبال قم، اظهار داشت: وضعیتی که در حال حاضر بر والیبال قم حاکم است، نشان می دهد که والیبال حرکت خوبی به سمت و سوی پیشرفت آغاز کرده است و از تلاش‌‌های هیئت برای پیشرفت والیبال قم حمایت می‌شود.



والیبال قم نیازمند تلاش‌های جدیدی برای تحول



وی افزود: والیبال استان قم تا چند سال قبل رشته‌ای فعال و استعداد پرور بود اما اکنون نیاز است تلاش‌های جدیدی برای تحول در این رشته ورزشی صورت بگیرد و این مهم با حضور کسانی ‌که سال‌ها در والیبال قم تلاش کرده‌اند،‌ امکان پذیر است.



مدیرکل تربیت بدنی استان قم خاطرنشان کرد: مطمئنا سرمایه‌های بسیار زیادی در والیبال قم داریم که با کمی توجه بیشتر به آنها و تداوم برگزاری رقابت های همچون لیگ استان، می‌توان این رشته ورزشی را بسیار سریع‌تر از انتظار به سمت و سوی پیشرفت و بالندگی سوق داد.



اهمیت بازگرداندن پیشکسوتان و افراد با دانش والیبال قم به صحنه فعالیت



وی تاکید کرد: تربیت‌بدنی به عنوان متولی ورزش تلاش و انگیزه زیادی برای تحول در این رشته ورزشی دارد اما واقعیت این است که در گام نخست هیئت باید تلاش کند پیشکسوتان و افراد با دانش این رشته بار دیگر به صحنه والیبال باز گردند تا از تجربیات ارزنده آنها استفاده شود.



جهان‌بینی با اشاره به برگزاری رقابت‌های لیگ والیبال در قم، تصریح کرد: برگزاری این رقابت‌ها نشان داد در قم توانمندی زیادی در تمامی رده‌های سنی رشته والیبال وجود دارد اما لازم است با حضور افراد با سابقه این ورزش، کمیته‌ای بسیار قوی تشکیل شود و راهکارهای مناسب برای رشد و پیشرفت بیش از پیش این رشته را توسعه دهند.



لزوم تلاش هیئت برای داشتن نماینده‌ای در لیگ دسته اول کشور



وی ابراز داشت: هیئت باید تلاش کند والیبال قم نماینده‌ای در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور داشته باشد و با بهره‌مندی از توانایی‌های والیبالیست‌های بومی سهمیه لیگ برتر را به دست آورد تا حضور یک تیم در لیگ باشگاه‌های کشور، چشم اندازی برای تحول و پیشرفت در والیبال قم باشد.



اهمیت توجه به فعالیت بر روی استعدادهای سنین پایه



مدیرکل تربیت بدنی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود توجه به سنین پایه را یکی از بهترین راهکارها برای توسعه ورزش عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری از سنین پایه باعث می‌شود تا ورزش به شکلی اصولی و هدفمند پیشرفت کند و در آینده نوید بخش موفقیت باشد.



وی بیان داشت: در این راستا تعامل هیئت‌های ورزشی با آموزش‌وپرورش می‌تواند اثر گذاری بسیار بیشتری داشته باشد، به خصوص اینکه در دولت دهم نگاه وزارت آموزش‌وپرورش به ورزش نگاهی وی‍ژه است و نویدبخش موفقیت‌های زیادی در آینده ورزش کشور است.



لزوم شناسایی استعدادهای شاخص والیبال قم



جهان‌بینی اضافه کرد: انتظار می‌رود هیئت والیبال استان قم نیز با تلاش در این راستا و توجه بیش از پیش به سنین پایه، استعدادهای شاخص این رشته ورزشی را شناسایی کرده و با مدیریت صحیح چشم اندازی روشن برای آینده والیبال قم ترسیم کند.



وی در ادامه از توجه مسئولان استان به ورزش تقدیر کرد و گفت: استاندار قم و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی همواره به ورزش توجه خاص دارند و قطعا پیگیری‌ها در خصوص رفع مشکلات و بر آورده کردن نیازهای ورزشی همچنان ادامه خواهد داشت.

