به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیرزاده گرجی ظهر چهارشنبه در افتتاحیه این مسابقات گفت: گروه های نمایش عروسکی منتخب اعضای 21 مرکز کانون پرورش فکری مازندران رقابت جدی خود را برای کسب مقام های برتر در این جشنواره تلاش می کنند.

وی افزود: این جشنواره استانی که داوری مقدماتی آن آغاز شده با تنوع شیوه های اجرای نمایشهای عروسکی اعضاء، جذابیت آن را دو چندان کرده است.

وی اضافه کرد: این تنوع را می توان در شیوه هایی متنوع میله ای، نخی، سایه ای مشاهده کرد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران بیان کرد: در میان کانون پرورش فکری مازندران، کانون شهر پل سفید با راه آبی دو نمایش از این مرکز در این جشنواره تنها مرکزی است که بیش از یگ گروه نمایشی را به این جشنواره رسانده است.

عزیزاده گرچی اضافه کرد: با مدیریت خوب و تدابیر مربیان مراکز برخی از نمایش ها از سال گذشته آماده شده و برخی آن را در مرکز و در سطح مدارس به اجرا در آورده اند.

وی اظهار داشت: پس از پایان یافتن مرحله مقدماتی جشنواره که هیئت داوران با حضور در سطح مراکز کانون به داوری می پردازند، مرحله جدی تر جشنواره با راه یافتن برترین ها به مرحله نهایی به صورت متمرکز آغاز می شود.

مدی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران خاطرنشان کرد: رقابت‌های منطقه‌ای قرار است از نیمه‌ دوم تیر تا اوایل مرداد در پنج استان کشور برگزار شود و در نهایت برگزیدگان آن به جشنواره کشوری که شهریور امسال در آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد، راه خواهند یافت.