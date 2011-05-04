محمد امید در حاشیه همایش اشتغال و خودکفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در جیرفت اظهارداشت: برنامه کمیته امداد در سال جاری در راستای برنامه های پیش بینی شده دولت در سال جهاد اقتصادی در بعد اشتغال برنامه ای وسیع است که پیش بینی می شود 200 هزار شغل برای خانواده های کمیته امداد در کشور ساماندهی شود.

وی بیان داشت: در کنار این مهم نزدیک 300 هزار فرصت شغلی در روستا ها برای روستاییان پیش بینی شده صندوق امداد و منابع امداد و منابع بانکی تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد.

وی اظهار داشت: در راستای ساماندهی 200 هزار اشتغال مدد جویان امداد تامین منابع انجام و در زمینه 300 هزار فرصت شغلی نیز که به عنوان کار متمم امداد در نظر گرفته شده هماهنگی های لازم در حال انجام است که ظرف یک ماه آینده شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.

امید بیان داشت: فرصتهای شغلی امداد که خود اشتغالی است شامل گروه های کوچک و خود اشتغالی می شود که در بخش روستایی ارزش افزوده خوبی را برای کشور در پی دارد.

وی گفت: شغلهای ایجاد شده در در صنعت دام، محصولات کشاورزی خدمات، صنایع دستی و غیره بوده که مجموع برخی از 600 شغل تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته تعداد 60 هزار خانوار خود کفا شده اند گفت: در سال جاری نیز تعداد 150 هزار خانوار کمیته امداد به خود کفایی خواهند رسید.

وی گفت: در جنوب کرمان فرصتهای خوبی وجود دارد که تلاشهای خوبی در همین راستا انجام شده که نیازمند بالاتر بردن سرعت کار است.

امید بیان داشت: در کمیته امداد 300 درصد رشد نسبت به سال گذشته در شغلهای مد نظر انجام شده که نیازمند تلاش مضاعف و بسیج امکانات برای انجام کارها است.

وی اذعان کرد: سعی ما بر تامین امکانات تمامی استانها است که در همین راستا جنوب کرمان به صورت فوق العاده دیده خواهد شد و امکانات و منابع با توجه به ضرورت رسیدن به رکورد مورد نظر و محرومیتهای منطقه زیر ساختها فراهم خواهد شد تا بتوان به اهداف مورد نظر زودتر دست یافت.