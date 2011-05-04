جشنواره قوانین علم شیمی در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در هشتگرد، دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره که ظهر چهارشنبه در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، ساختار مولکولهای مواد، فرمولهای شیمیایی و شکل سه بعدی مولکولها را به نمایش گذاشتند.

این دانش آموزان، موارد یادشده را با انواع خوراکی ها و درقالب تزئین کیک و غذاها در معرض دید گذاشته اند.



جدول تناوبی مندلیوف و چگونگی واکنشهای شیمیایی و نمایش نتیجه آن، دیگر مواردی است که در این جشنواره ارائه شده است.



مدیر دبیرستان شاهد هشتگرد در این زمینه گفت: با توجه به نامگذاری سال 2011 به عنوان سال جهانی شیمی، دبیران شیمی این مدرسه با کمک دانش اموزان به راه اندازی جشنواره آموزش قوانین شیمی به کمک کیک و غذا اقام کرده اند.

نسرین زارعی نژاد ادامه داد: گرامیداشت سال جهانی شیمی، ایجاد شوق و انگیزه در دانش آموزان و معرفی بیشتر این علم پایه از اهداف برگزاری این جشنواره دانش آموزی بوده است.



وی خاطرنشان کرد: 50 نوع کیک و غذا حاصل تلاش و هنر آشپزی و کیک و شیرینی پزی دانش آموزان پایه های اول تا سوم این دبیرستان بوده که در معرض دید حاضران قرار داده شده است.

