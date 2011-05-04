به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید محمد موسوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون 170 مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و در حال داوری است و از برگزیدگان، در سوم خرداد ماه سال جاری همزمان با روز ایثار و شهادت تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی در ادامه با بیان اینکه زنجان در روزهای سال جاری میزبان 400 قاری و نخبه قرآنی از سراسر کشور است افزود: دبیرخانه این مسابقات تلاش دارد با برگزاری برنامه های متنوع برای نخبگان قرآنی کشور میزبان شایسته ای برای آنها باشد.



موسوی افزود: با توجه به انتخاب استان زنجان از سوی سازمان مرکزی به عنوان میزبان سه برنامه بزرگ قرآنی، هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن، برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و سومین جشنواره پژوهش های قرآنی از مهم ترین این برنامه ها هستند.



موسوی با اشاره به همراهی نهادها و ارگان های مختلف در اجرای هر چه بهتر این برنامه کشوری، افزود: استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، شورای اسلامی شهر، شهرداری، میراث فرهنگی و گردشگری استان، تربیت بدنی، هلال احمر، دانشگاه زنجان و سازمان اتوبوسرانی زنجان با دانشگاه پیام نور استان همکاری دارند.



وی در خصوص اسکان مهمانان قرآنی این مسابقات افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دبیرخانه این مسابقات به منظور رفاه حال مهمانان، از چند ماه پیش تعدادی از بهترین هتل های زنجان برای اسکان رزرو شده است تا نخبگان قرآنی با آرامش خاطر بیشتری در پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن شرکت داشته باشند.



رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان، بازدید از اماکن گردشگری زنجان را از برنامه های جنبی پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت کنندگان در این مسابقات علاوه بر یک رقابت قرآنی، از گنبد سلطانیه بزرگ ترین گنبد آجری جهان، موزه قرآن و کتابت، مردان نمکی، امام زاده سید ابراهیم و بازار بزرگ زنجان، بازدید می کنند.



موسوی گفت: دوشنبه ( 19 اردیبهشت) سال جاری از شرکت کنندگان این دوره از مسابقات پذیرش به عمل خواهد آمد و در روز ( 20 اردیبهشت) پس از قرعه کشی زمان قرائت شرکت کنندگان، مرحله نهایی پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به صورت رسمی آغاز می شود و تا ( 12 اردیبهشت) ادامه دارد.



دبیر پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن دانشگاه پیام نور، یادآور شد: مراسم اختتامیه این مسابقات نیز ( 22 اردیبهشت) سال جاری در سالن الغدیر دانشگاه زنجان برگزار می شود.

موسوی افزود: با برگزاری هرچه بهتر این مسابقات زمینه میزبانی دیگر برنامه های علمی و فرهنگی برای استان زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی فراهم می شود.