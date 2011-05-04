پنج هزار و 262 نفر در زنجان عضو جمعیت هلال احمر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیدحسین عزیزی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه شاخصترین حادثه در ایران زلزله است، افزود: بر همین اساس، تعداد امدادگران استان به همراه تیپ امدادی بسیج و سپاه حدود چهار هزار نفر است که از این تعداد، پنج تیم آماده در شهرستان زنجان و در هر شهرستان نیز دو تیم آماده مستقر است که هر تیم نیز متشکل از 33 امدادگر میباشد.
وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر 961 نفر نیز عضو جوانان جمعیت هلالاحمر استان هستند.
عزیزی با بیان اینکه مبنای کار جمعیت هلالاحمر بر اساس کار داوطلبانه است، یادآور شد: ایران جزو کشورهای حادثهخیز در دنیاست و در قاره آسیا نیز از این حیث بعد از چین، هند و بنگلادش در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان از انسانیت، بیغرضی، بیطرفی، نداشتن وابستگی، خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهانشمولی بهعنوان اصول هفت گانه جمعیت هلالاحمر نام برد و گفت: مهمترین و رسالت اصلی جمعیت هلالاحمر، امداد و نجات است، اما در کنار این مقوله، به مباحث دیگری نیز میپردازد.
عزیزی با اشاره به اینکه مراحل ساخت پایگاه امداد و نجات شمالغرب از سال 88 آغاز شده است، گفت: این پروژه 5 ساله بوده و پایان سال 92 زمان بهرهبرداری از آن خواهد بود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با تأکید بر اینکه برای اتمام فاز اول این پایگاه یکمیلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: فاز اول این پروژه به اتمام رسیده و برای فاز دوم نیز اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان در سفر سوم رئیسجمهور و هیئت دولت به استان، به این امر اختصاص یافت.
عزیزی زمان آغاز فاز دوم پروژه پایگاه امداد و نجات شمالغرب را منوط به اختصاص اعتبار از سوی ستاد مدیریت بحران استان دانست و افزود: با اتمام این پروژه، استانهای قزوین، آذربایجانشرقی و غربی، مازندران، همدان، گیلان و کردستان تحت پشتیبانی این پایگاه قرار خواهند گرفت.
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