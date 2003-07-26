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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۲۹

در جريان سفر دو هيات از جمهوري اسلامي به عراق

گفتگو ميان تهران و بغداد آغاز شد

هياتي مركب از مسوولان دست اندركار امور حج و زيارت جمهوري اسلامي قرار است كه براي بررسي موضوع سفر اتباع كشورمان به عتبات عاليات،بزودي به عراق سفر كند.

   به گزارش خبرنگار مهر ، براساس پيگيريهايي كه ازسوي وزارت امورخارجه كشورمان در جريان است ، اين گروه قرار شده در زمينه هاي مختلف مربوط به سفر زائران ايراني عتبات عاليات كه تاكنون به اين كشور سفر كرده و يا از اين پس به عراق سفر خواهند كرد ، با طرف عراقي به بحث و گفتگو بپردازد.
   اين گزارش همچنين حاكي است يك هيات 8 نفره اقتصادي ، بازرگاني از كشورمان به سرپرستي دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيزهفته گذشته به بغداد سفر كرده ودرباره موضوعات مورد علاقه  دو طرف با مسوولان عراقي به مذاكره پرداخته است.

کد مطلب 13051

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