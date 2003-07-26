گفتگو ميان تهران و بغداد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، براساس پيگيريهايي كه ازسوي وزارت امورخارجه كشورمان در جريان است ، اين گروه قرار شده در زمينه هاي مختلف مربوط به سفر زائران ايراني عتبات عاليات كه تاكنون به اين كشور سفر كرده و يا از اين پس به عراق سفر خواهند كرد ، با طرف عراقي به بحث و گفتگو بپردازد.

اين گزارش همچنين حاكي است يك هيات 8 نفره اقتصادي ، بازرگاني از كشورمان به سرپرستي دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيزهفته گذشته به بغداد سفر كرده ودرباره موضوعات مورد علاقه دو طرف با مسوولان عراقي به مذاكره پرداخته است.

