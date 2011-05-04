مدیران همدانی فرهنگ رعایت حجاب را در ادارات رواج دهند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر چهارشنبه در شورای اقامه نماز استان همدان اظهار داشت: حجاب باید از کودکی مورد توجه قرار گیرد تا فرزندان از جان و دل به مسائل دینی و مذهبی توجه کنند.

وی با بیان اینکه جلسات ادارات در وقت نماز نباید برگزار شود، افزود: بر اساس دستورات مقام معظم رهبری 20 دقیقه از ساعت ادارات باید برای حضور پرسنل و شرکت در اقامه نماز اختصاص یابد.

وی برپایی و اقامه نماز را نماد عینی حاکمیت دینی در جامعه دانست و گفت: جایگاه واقعی ستاد اقامه نماز در ادارات گسترده و مهم است.

آیت الله محمدی گفت: مدیران و مسئولان اداری وظیفه مهمی در گسترش فرهنگ نماز بین کارکنان خود و نهادینه کردن این فریضه الهی در بین آنان دارند.

آیت الله محمدی با تأکید بر اینکه باید اقامه نماز در بین آحاد جامعه به ویژه نسل جوان گسترش یابد، گفت: باید با اجرای برنامه های تشویقی و ترغیبی تمایل جوانان و نوجوانان را برای اقامه این فریضه الهی روزافزون کرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان خطاب به مسئولان ستاد اقامه نماز در ادارات تأکید کرد: باید اقامه نماز جماعت در ادارات با حضور گسترده کارکنان مورد توجه جدی فرار گیرد.

وی افزود: باید ساز وکارهای اداری مناسب برای تحقق این امر مهم طراحی و اجرا شود.

در پایان این نشست سازمان جهادکشاورزی، شرکت توزیع برق، سازمان بهزیستی، تربیت بدنی، بیمه خدمات درمانی و فرودگاه همدان به عنوان دستگاههای برتر و برگزیده در زمینه اقامه نماز معرفی و از تلاش های مدیران این ادارات در ترویج فرهنگ نماز تجلیل شد.