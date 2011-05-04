ایجاد سامانه درگاه ملی برای ساماندهی بهتر صادرات و واردات

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، شهریار افندی زاده ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از شهرک حمل و نقلی بندرعباس در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ها و اولویتهای امسال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان داشت: بخش حمل و نقل عمومی جاده ای به طور کامل در اختیار بخش خصوصی است که این سازمان در حوزه توزیع بار و مسافر، تاسیس شرکتها، نظارت بر فعالیتهای شرکتها، نظارت بر توزیع مسافر، ارتقای خدمات مسافران و توزیع کالا فعالیت می کند.

ایجاد درگاه ملی در کشور

افندی زاده با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش حمل و نقل، خاطرنشان داشت: این طرح کار بزرگی بود که حتی میزان خدمات در حوزه بار و مسافر بعد از اجرای این طرح کاهش نیافت، طرح ایجاد درگاه ملی یا همان سامانه توزیع الکترونیکی بار در کل کشور به منظور کاهش بار یک سر خالی و بارهای مضاعف در سال جاری اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر راه اظهارداشت: با ایجاد این سامانه، اطلاعات واردات و صادرات، مراکز تولید و مراکز اطلاعات از وزارتخانه های صنایع، بازرگانی و اطلاعات ناوگان، جمع آوری و برنامه ریزیها به گونه ای صورت خواهد گرفت تا یک کامیون بتواند در مسیرهای تعیین شده، بار جابجا شود.

افندی زاده بیان داشت: این طرح در پنج پایانه بزرگ کشور از جمله بندرعباس، تهران، اصفهان، مشهد و بندر امام(ره) به صورت پایلوت انجام خواهد شد که در صورت موفقیت آمیز بودن آن در سراسر کشور به انجام خواهد رسید.

رئیس سازمان راهدای و حمل و نقل جاده ای گفت: برای اجرای این طرح، زیرساختها تا شهریورماه سال جاری آماده و از اول مهرماه عملیاتی شود که باعث کاهش هزینه بسیار زیادی از سیستم حمل و نقل عمومی خواهد شد.

ساماندهی حمل و نقل روستایی

افندی زاده در ادامه به برنامه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای ساماندهی حمل و نقل روستایی اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، در400 دهستان حمل و نقل عمومی از طریق بخش خصوصی ایجاد می شود.

وی افزود: با توجه به وجود 20 هزار اتوبوس و 40 هزار مینی بوس برون شهری، امسال در بخش نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، با تمام کارخانجات داخلی مذاکره شده است تا 150 میلیون ریال کمک بلاعوض در اختیار کارخانجات برای کاهش قیمت اتوبوس قرار گیرد.

10هزار کامیون فرسوده از رده خارج می شود

افندی زاده بیان داشت: امسال تفاهمنامه ای بین وزارت راه و ترابری و صنایع و معادن امضا شده تا برای 20 هزار کامیون نیز نوسازی صورت گیرد.

رئیس سازمان دهداری و حمل و نقل کشور تصریح کرد: 50 درصد هزینه این طرح از صندوق توسعه ملی تامین می شود که امیدواریم بتوانیم کامیونهای بالای 25 سال را از رده خارج کنیم. بنا داریم امسال 10 هزار و در سال 91،نیز 10 هزار کامیون فرسوده را از رده خارج کنیم که کار بزرگی در کاهش مصرف سوخت خواهد بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: ایجاد مجتمع های خدماتی و رفاهی در سطح کشور و جذب سرمایه بخش خصوصی در اولویت کارها قرار گرفته است.

معاون وزیر راه اظهارداشت: برای ایجاد مجتمعهای خدماتی و رفاهی استانها و مکانها مشخص شده و با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و کمکهای دولتی، در این بخش علاوه بر ارائه خدمات بهتر، در ایجاد شغل، درآمد و کاهش تصادفات جاده ای موثر باشد.