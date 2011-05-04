حجت الاسلام محسن محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: از این تعداد 75 نفر از شهرهای مقدس مشهد و قم اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله برنامه های مبلغان اعزامی در ایام دهه فاطمیه، اقامه نماز جماعت، بیان احکام، برگزاری گفتمان دینی با محوریت شخصیت و سیره حضرت زهرا (س) و عزاداری است.

محمدزاده افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان هر سال در فصول و مناسبت های مختلف با هماهنگی های به عمل آمده با مبادی اعزام، روحانیون بومی و غیربومی را برای تبلیغ و برگزاری هرچه باشکوهتر مناسبت های دینی و مذهبی به مناطق مختلف استان اعزام می کند.