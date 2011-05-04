به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رجب قربانپور بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود افزود: اجرایی این پروژه شامل اجرای دیوار سنگی به طول 80 متر و آسفالت سطحی در محور دزیان – قلعه بالا و دزیان – گیور به طول 2 کیلومتر و عرض 5.5 متراست.

وی تصریح کرد: اصلاح قوس خروجی روستای دزیان به طول 300 متر از دیگر اقدامات اجرایی این پروژه است.

قربانپور اعتبار اجرای این قرارداد را 800 میلیون ریال و مدت زمان اجرای آن را 4 ماه عنوان کرد و گفت: روستاهای خانخودی، قلعه بالا و دزیان در 25 کیلومتری بیارجمند واقع شده اند.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان همچنین از بهسازی و آسفالت محور روستایی چنداب گرمسار خبر داد.

قربانپور با بیان اینکه روستای چنداب در ابتدای حوزه استحفاظی اداره کل از سمت تهران و در 60 کیلومتری گرمسار واقع است افزود: عملیات فوق شامل خاکبرداری و خاکریزی و همچنین روکش آسفالت گرم دریک لایه به طول 400 متر و عرض 5.5 متر است.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان احداث یک دستگاه پل سه دهانه 5 متری را از دیگر اقدامات در این محور روستایی عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: این طرح با یک میلیارد و 220 میلیون ریال اعتبار پنج ماه زمان برده است.