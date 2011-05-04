به گزارش خبرگزاری مهر، "مهدی اخوان بهابادی"- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: تولید کنندگان متقاضی استفاده از این تسهیلات، می توانند با مراجعه به سایت موسسه تحقیقات و توسعه فناوری اطلاعات و با تکمیل فرم اینترنتی از تسهیلات وام بهره مند شوند.

وی افزود: پس از تکمیل فرم، از سوی موسسه تحقیقات و توسعه فناوری اطلاعات با تولید کنندگان تماس گرفته و از آنها برای ارائه طرح خود به منظور دریافت تسهیلات وام دعوت می شود که پس از ارائه طرح از سوی تولید کنندگان نیز این افراد برای دریافت تسهیلات وام با بهره پایین، به پست بانک ایران معرفی می شوند.

رئیس موسسه تحقیقات و توسعه فناوری اطلاعات همچنین از اعلام آمادگی این موسسه برای پرداخت هزینه کامل تولید یک بازی رایانه ای به صورت تسهیلات وام خبر داد و گفت: مدت زمان تکمیل فرم تا معرفی به پست بانک ایران برای دریافت تسهیلات وام، یک ماه طول می کشد.