به گزارش خبرنگار مهر در قم، با توجه به اینکه مسابقات پومسه قهرمانی کشور از بیست و سوم اردیبهشت ماه به میزبانی تهران برگزار خواهد شد کمیته پومسه هیئت تکواندو قم برای شناخت بهترین نفرات در تمام رده‌های سنی اقدام به برگزاری رقابت‌های انتخابی کرد.



مسابقات انتخابی پومسه استان با شرکت پومسه‌روهای مدعی در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن ورزشی کانون بسیج جوانان قم به انجام رسید و در نهایت نفرات برتر هر رده سنی این دوره از رقابت‌ها معرفی شدند.



برترین‌های رده سنی نونهالان



در پایان این مسابقات و در رده سنی نونهالان مهدی عابد بالاتر از سایر شرکت کنندگان با بهترین عملکرد موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی شد، ضمن اینکه مقام نایب قهرمانی به محمدمعین عرب‌خراسانی رسید و علیرضا سلیمانی و محمد ملاصادقی به مقام‌های سوم و چهارم رسیدند.



نفرات برتر رده سنی نوجوانان



در رقابت‌های رده سنی نوجوانان نیز محمد اختیاری با کسب بیشترین امتیاز عنوان نخست و مقام قهرمانی را به خود اختصاص داد و محمدصادق باقر شیخانی در جایگاه دوم ایستاد و موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد، ضمن اینکه در این رده سنی رضا جیریایی و سیدمحمدطاها خیرخواهد سوم و چهارم شدند.



برترین‌های گروه (الف) رده سنی جوانان



در پایان این مسابقات و در رده سنی جوانان (الف) پوریا بابایی بیشتری امتیاز را کسب کرد تا عنوان قهرمانی به وی برسد، ضمن اینکه در پایان رقابت‌های این رده سنی بعد از بابایی، محمدصادق عبداللهی‌پور موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد.

شناسایی چهره‌های برتر گروه (ب) رده سنی جوانان



در رقابت‌های رده سنی جوانان (ب) سیدعلی خیرخواهد عملکرد مناسبی داشت و با کسب عنوان قهرمانی به کار خود پایان داد، ضمن اینکه در این رده سنی روح‌الله رضاپور به مقام نایب قهرمانی رسید.



پایان مسابقات با معرفی نفرات برتر رده سنی بزرگسالان



پایان پیکارهای رده سنی بزرگسالان با معرفی بلال سلیمانی از چهره‌های شاخص این رشته در چند سال اخیر به عنوان قهرمان همراه بود، ضمن اینکه بعد از سلیمانی مطرح و سرشناس، عباس رفیعی در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمان شد.



در رده بندی تیمی پیکارهای انتخابی پومسه استان قم نیز تیم استاد ربانی با کسب بیشترین امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم پومسه الزهراء موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد تا بدین ترتیب تیم‌ها و نفرات برتر مشخص شوند.



در پایان این مسابقات به نفرات برتر هر رده سنی حکم قهرمانی و مدال اهدا شد و نفرات منتخب نیز به اردوی تیم پومسه استان برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی کشور دعوت شدند.

