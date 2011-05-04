به گزارش مهر از ورایتی کلایو اوون انگلیسی و آنیل کاپور بازیگر هندی در این فیلم نقش آفرینی می کنند.



" شهر ها" فیلمی درباره زد و بند های پشت پرده در معاملات تجاری است و حرص و زیاده خواهی بشری را مورد انتقاد قرار می دهد.شخصیت های اصلی داستان را یک بورس باز نیویورکی ، زوج جوانی اهل لندن که به دنبال خرید یک خانه هستند و یک پلیس اهل بمبئی است که می کوشد با فساد مالی مبارزه کند.



فیلمبرداری فیلم " شهر ها" از ماه اکتبر ( مهر ماه) در نیویورک ، لندن و بمبئی آغاز می شود.متیو متکالف و کریس کرلینگ تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارند.فیلمنامه اولیه با نام اصلی "شهر های خشن" نوشته گلن ویلهاید نگاشته شده و دانلدسن آن را بازنویسی کرده است.



دانلدسن هم اکنون مرحله پیش تولید فیلم " پریدن خرگوش های گرسنه" را با شرکت نیکلاس کیج ، گای پیرس و جنواری جونز پشت سر می گذارد.