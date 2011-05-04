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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

با حضور الهی قمشه ای؛

محفل ادبی "شب شعر" معلم در مهریز برگزار می شود

محفل ادبی "شب شعر" معلم در مهریز برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: محفل استانی شب شعر معلم با حضور شعرای استان یزد و شهرستان مهریز و دکتر الهی قمشه ای برگزار می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محفل ادبی "شب شعر معلم" پنج شنبه شب در محل کانون فرهنگی تربیتی شهید کشاورزی مهریز برگزار می ‌شود.

در این مراسم که به منظور پاسداشت مقام معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری برگزار می ‌شود، دکتر الهی قمشه ‌ای به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و در ادامه شاعران استانی و محلی اشعار خود را در وصف معلم قرائت می‌ کنند.

این مراسم با همکاری اداره کتابخانه ‌های عمومی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره آموزش و پرورش و دانشگاه‌ های پیام نور و آزاد اسلامی شهرستان مهریز برگزار می ‌شود.

کد مطلب 1305132

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