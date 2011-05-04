به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برپا شده است.

این نمایشگاه با هدف ارائه آخرین دستاوردهای سازمانها و مراکز مختلف مرتبط با نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا شده است.

در این میان، پژوهشگاه مواد وانرژی به عنوان یکی از متولیان پژوهش، تحقیق در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و محیط زیست در کنار مراکزی همچون سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، حضور پررنگ و قابل توجهی در این نمایشگاه داشته است.

سیستم بیوگاز، آب شیرین کن خورشیدی، پروژه پی وی تی و نیز تولید هیدروژن از واکنش نانو ذرات آلومینیوم و آب به عنوان سوخت پاک از جمله طرحهای پژوهشگاه مواد و انرژی در این نمایشگاه بوده است.

پتانسیلها در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، بیشتر از شرایط کنونی است

علی اصغر توفیق رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در بازدید از نمایشگاه به ویژه غرفه پژوهشگاه مواد وانرژی، پتانسیلهای مرکز را در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، بسیار توانمندتر از شرایط کنونی ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: امروز بستر انجام پروژه های مشترک با سازمانها و نهادهای مرتبط با انرژی در پژوهشگاه فراهم شده که این امر بسیار مطلوب است.

این مسئول عنوان کرد: این مرکز باید به حرکت خود در مسیر تجاری سازی و ارتباط تولیدات علمی به سمت صنعتی شدن سرعت بیشتری بخشد.

همچنین احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت نفت ایران به همراه مشاور وزیر نفت ازغرفه پژوهشگاه مواد وانرژی بازدید و از فعالیتهای پژوهشگاه، در زمینه مسیر بهره برداری از انرژی های نو تجلیل کرد.